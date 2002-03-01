Award of Merit

Jon Oram, ’96, MA ’96

Luis Ornelas, ’18

Katherine Orr, ’00

Franklin Orr, ’69

Mike Orsak, ’82, MBA ’90

Nicholas Orum, ’91

Reiko Osaki, ’00

Christie Osmond, ’80

James Osterholt, ’70

James Oswald, ’82

Robert Ottilie, ’77

Lea Anne Schoenfeld Ottinger, ’80

Catherine Tuttle Ottmar, ’75

Marcia Pade

William Pade

Rebecca Padnos Altamirano, MA ’01

Samuel Papert, ’77

Rebecca Wright Pariser, ’10

Julia Halls Parish, ’75

Geoffrey Parker, MBA ’90

Daniel Parker, ’80, MBA ’83, JD ’83

Lex Passaris, ’79

Andrew Paterson, ’79

Jyotsna Pattabiraman, MBA ’02

Brian Patterson, MBA ’89

Elaine Paul, ’89

K. Pauli, MBA ’12

Mallika Paulraj, ’97

Marshall Payne, ’79

Cindy Shorney Pearson, ’80, MA ’82

Angela Brovelli Peatman, ’57

William Pegram, ’73, MBA ’77

Bradford Peppard, MBA ’81

Carol Turner Pereira, MBA ’89

Dogan Perese, MBA ’82

Nicole Perez, JD ’99

Paul Perez, MBA ’87

Rafael Perez-Segura, MA ’17

Kent Peterson, ’61, MBA ’63

Kurt Peterson, ’75

Clark Peterson, ’88

Ellen Merrick-Petrill, ’77, MS ’78

Lise Pfeiffer, ’75

Kien Pham, MA ’85, MBA ’85

Harrison Phillips, ’18

Susan Phillips, ’70, MBA ’72

Quan Phung, ’92

Michael Pickrum, ’92, MS ’94

Piotr Pietrzak

Lynn Pieron, MBA ’82

Charles Pigott, ’51

John Pigott, ’86

Megan Magley Pigott, ’87

Thomas Pigott, ’91

David Plekenpol, MBA ’93

James Plunkett, ’70

Carmen Policy

Charles Pollnow, MBA ’89

Phil Pompa, ’78, MBA ’82

Eddie Poplawski, ’81, MBA ’87

Ruth Porat, ’79

Janine Pothoff Melberg, ’82

Louis Potomac, ’71

Tamara Powers, ’80, MBA ’83

Samuel Pratt, ’50, MS ’51

Lili Pratt King, ’71, MBA ’76

Donald Price, ’53, MBA ’58

Penny Pritzker, MBA ’84, JD ’84

Regan Pritzker, ’94

Donald Prolo, ’57, MD ’61

Barbara Boyd Proulx, ’83, MS ’84, MBA ’90

Conrad Prusak, MBA ’80

Duane Quaini, JD ’70

Frank Quattrone, MBA ’81

Gisell Quihuis, ’94, PhD ’02

Yolanda Quiroz Soto, JD ’00

Raquel Johnson Rall, ’04

Shyam Ravindran, ’06

Nadia Johnson Rawlinson, ’01

William Rawson, JD ’80

Crystal Cook Reeck, ’06, MA ’06

Richard Reel, ’68

Nancy Thelen Rehkopf, ’75

Dale Reid, JD ’61

Amanda Renteria, ’96

Marcella Renteria-Dew, ’90

Daniel Reyes, ’02

Courtney Rice, ’79

Andrew Richard, ’91

Jordan Richards, ’15

Kevin Richardson, ’91, MA ’91, MBA ’97

Keith Richman, ’95, MA ’95

Scott Richmond, ’60

Jill Richmond

Nneka Rimmer, ’93

Emilie RissDavid Riss, ’74, MD ’79

Anna Roberds, MA ’15

Shannon Robertson, ’90

Norman Robinson, PhD ’74

Sachiko Rodes, ’95

Brad Rodrigues, ’98, MA ’98

Jesse Rogers, ’79

Meghvi Maheta Roig, ’97, MA ’98

Jo Ann Roizen, ’80, MBA ’83

Stephanie Rooney, ’01

Kimberly Rosales, ’87

Ellen Rose, ’88

Howard Rosen, ’80, MBA ’87

Ricardo Rosenkranz, ’85, MS ’86

Wallace Ross, ’60, MS ’64

Michael Roster, ’67, JD ’70

Karen Routt, MBA ’83

Jason Rozes, ’95

Daniel Rudolph, MBA ’81

Alex Ruiz, MBA ’05

Ole Rummel, ’89

Harry Saal

Carol Saal

J. P. Sabarots, ’86

Sarah Sadlier, ’16, MA ’17

Ginger Salazar, ’88

Andrew Salter, ’98

Richard Sapp, ’78

Philip Satre, ’71

Terrence Satterfield, ’96

Erin Schaefer, ’00

Peter Schaff, ’80

Kenneth Schechter, ’78

Clifford Schireson, ’75

Peter Schlenzka, MS ’69, MA ’90, PhD ’99

Paul Schmid

Christine Schmid, ’70

Peter Schneider, MBA ’73

Fidela Schneider, ’68

James Schnieder, ’70

Susan Schofield, ’66

Jennifer Schroder, ’94

Charles Schwab, ’59, MBA ’61

Meghan Schwartz, ’93, MA ’94

John Schwarz, ’60

Matthew Schwieger, ’07

William Scull, MBA ’81

Heidi Seaborn, ’80

Bryant Seaman, ’75

Tina Seelig, PhD ’85

Perry Seiffert, ’64

Bradley Selby, ’02

Tenzin Seldon, ’12

Marc Selwyn, ’82

Nicole Sermier, MBA ’05

Dottie Jones Serure, ’16, MS ’20

Prathima Setty, ’95

Marjorie Shaevitz, MA ’67

Milap Shah, MS ’04

Elizabeth Lili Shank, ’80

Shirin Sharif, ’06

Nancy Sharp, ’53

Diana Shavey, ’67

Lucretia Shaw, ’99

Bruce Shelton, MBA ’05

William Shen, ’98

David Sherman, ’96, MA ’96

Tina Shi, MA ’06

Risa Shimoda, ’77

Christopher Shinkman

Scott Showalter, ’94

Dorothy Shubin, ’81

Tenecia Sicard, ’03

Lauren Sickles, ’02

Julie Silcock, MBA ’82

Grover Simmons, ’51

V. Simmons, ’74

D’Neisha Simmons Jendayi, ’99

Patricia Simone, ’68

Hendrick Sin, MS ’97

Elizabeth Singer, ’88

Sandeep Singhal, ’87

Allen Sinsheimer, MBA ’84

Chris Skieller, ’10

Eila Skinner, ’76

Susan Skinner, ’82

Jennifer Slaski, ’99

Dawn Smalls, JD ’03

Boyd Smith, MBA ’64

Jill SmithJohn Smith, ’78

Hanne Smith, ’75

Thea Smith, MA ’89

Sarah Soane, ’80

Carole Solomon, ’88

Debra Somberg, ’87

William Somerville

Christine Sorensen, ’64, MA ’66

Keith Sparks, ’84

Elizabeth Spaulding, ’98, MBA ’04

Walt Spevak, ’76, MBA ’85

Ronald Spogli, ’70

Srinija Srinivasan, ’93

Garen Staglin, MBA ’68

Denise Stanford, ’60

James Stanford, ’60, MBA ’64

Peter Staple, ’74, JD ’81

Clinton Starghill, ’98

Susan Starritt-Wallace, ’90, MA ’90

Lauri Steel, MA ’69, PhD ’88

Mark Steele, ’80

Ross Stein, PhD ’80

Madeline Stein, MA ’70

Sarah Stein, MA ’02, MBA ’02

Peter Steinhart, ’65

Alfred Stern, ’55, MBA ’57

Karen Stevenson, JD ’98

Jerusha Stewart, ’79, JD ’83

Diane Stewart, ’84

Charles Stockholm, ’55

Jeffrey Stoler, ’76, JD ’79

Jeffrey Stone, ’78

William Stone, ’67, MBA ’69

Joel Stratte-McClure, ’70

Taylor Streaty, ’17

Richard Stuckey, MBA ’67

Bryn Stuebner, ’88, MA ’89

Gail Stypula, ’59

Marvin Su, ’85

Antonina Sudnik

Satoshi Suga, MA ’18

Lindsay Sugden, ’02, MBA ’10

Stephen Sullens, ’89, MS ’90

Roger Sullivan, ’67

Marguerite Sullivan, ’68, MA ’71

Joanna Sullivan

Julia Sullivan, MBA ’82

Lori Sutherland, ’81

John Svoboda, MBA ’83

Janet Swanberg, ’75, MBA ’79

Addie Swartz, ’82

Stender Sweeney, ’61

Gene Sykes, MBA ’84

Cecil Talbott, ’91

Kenneth Tanaka, ’70

Carol Tanner, ’75

Douglas Tanner, ’75, MBA ’77, JD ’77

Lorrin Tarlton, ’58, MS ’60

John Tatum, ’66

Constance Tatum

Tad Taube, ’53, MS ’57

Philip Taubman, ’70

Kevin Taweel, MBA ’92

Joshua Taylor, ’08

Mona Tekchandani, ’96

Jennifer Telschow, ’13

Kwaku Temeng, MS ’80, ENG ’82, PhD ’88

Sally Tennyson

Dana Padden Thomas, ’80

Edward Thomas, MBA ’03

Roselyn Thomas, ’08

Susan Thomas, ’95

Melish Matt Thompson, MBA ’04

Vivian Thoreen, ’98, MA ’98

William Thorndike, MBA ’92

Martha Tian, MBA ’12

Amy Ting, MBA ’84

Paula Tissot, ’58

Tod Tolan, ’71

Fenton Tom, ’79

Genevieve Tom

Megan Tompkins-Stange, ’00, PhD ’13

Leslie Torvik, ’80

Adam Tow, ’97

Peter Tracy, ’61

Martin Treu, ’79

Michael Hamamoto Tribble, ’13

Stephen Trusheim, ’13, MS ’14

Kamba Tshionyi, ’98

Michael Tubbs, ’12, MA ’12

Marlayna Tuiasosopo-Gordon, ’02

Callie Turk, MBA ’97

Cornelia Turkington, ’59

Charlotte Turner, ’59, MA ’60

Justin Turner, ’07, MA ’07

Garry Tyran, ’75

Barbara Tyran, ’75

Henry Upton, ’58

Daniel Uribe Villa, MA ’21, MBA ’21

Willis Urick, ’80

Lynn Utter, MBA ’86

Val Vaden, ’82, MBA ’91

Michael Valente, ’00

Volney Van Dalsem, ’71, MD ’75

Amanda Van Epps, ’00

Keith Van Sickle, ’80

Lee Vance, ’80

Mark Vander Ploeg, MLA ’21

Jeanne Vander Ploeg, ’78

Mario Vasquez, ’77

Andrew Vasquez, ’16

Jeannie Jagels Vaughn, ’79

Jessica Verran-Lingard, MBA ’15, JD ’14

Henry Vigil, ’80, MBA ’87

Diana Villegas, ’70

Barbara von Bechtolsheim, PhD ’87

Conrad von Lilien-Waldau, ’02

Victor von Schlegell, ’69, MEA ’71

Molly Voorhees, MBA ’06

Ashish Vora, ’00

Violet Votin, PhD ’05

David Voss, ’75

Colleen Shaw Wachob, ’01

Henry Waddles, ’91

Tom Walsh, ’62

Naomi Brufsky Waltman, ’85, JD ’88

Pawel Waluszko, MA ’11

Fred Wang, ’88, MS ’89

Rui Wang, LLM ’09

T. Ward, ’59, MS ’62

Rick Warp, ’70, MS ’71, MBA ’82

Alice Prager Warren, ’98

Jim Wascher, ’75

Jeffrey Waters, MBA ’86

Gregory Watkins, ’85, PhD ’03

Thomas Watson, ’71

James Watts, ’68

Tracey Webb, ’82

David Weber

Rick Weber, ’78

Najwa Webster, MA ’15

L. Weiner, ’80

Sally Weil

Annice Chen Weinstein, ’98

Beppie Weintz Cerf, ’79

Laurie Weisberg, MD ’79

Caryl Welborn, ’72

Gretchen Gerwe Welch, ’78

Pamela Gardiner Wellin, ’79

Kevin Wells, ’84, MS ’85, MBA ’90

Kathleen Welton, ’78

Gary Wenzel, ’74

Michael Wertheim, MBA ’03

Kelsei Wharton, ’12

Lois Whealey, ’51

Harry White, ’71

Lori White, PhD ’95

Mark Whiting, ’78, MBA ’82

Kirstie Wilde, ’72

Henry Wilder, MBA ’78

John Wilhelmy, ’59

Patti Williams, ’89

Steven Williams, ’62

Julie Stulce Williamson, ’66

Michael Williamson, ’76

Robert Williamson, ’66, MBA ’68

Susan Willis, ’67

Barbara Sinton Wilson, ’68

Gayle Wilson, ’64

Laurel Winzler, ’76

Steven Wisch, ’83

Christy Wise, ’75

Sarah Wolf, ’97

Howard Wolf, ’80

Sherri Wolson, ’93, JD ’97

Eric Wong, ’02

Angela Woo

Tien Tien Woo, ’99

Brady Wood, MBA ’04

Ellen Wood, MBA ’86

Hollis Rust Wood, ’68

Joe Wood, ’68, MS ’69

Ward Woods, ’64

Elizabeth Woodson, ’15

Jane Woodward, ’MS ’83, MBA ’87

Diane Davis Woollett, ’58, MA ’59

Joseph Woollett, ’57

Roy Woolsey, ’66, MS ’67, PhD ’70

Robert Woolway, ’MBA ’85

Lianne Worden, ’JD ’09

William Wraith, ’54, MS ’58, MBA ’59

Constance Wright, ’81

Julien Wright-Ueda, ’22, MS ’22

Keisha Brown Wright, ’91

Diane Maurel Wustrack, ’65, MA ’66

Mike Wyatt, ’90, MBA ’94

Akiko Yamazaki, ’90

Geoffrey Yang, MBA ’85

Jerry Yang, ’90, MS ’90

Michael Yanney

Laurence Yansouni, ’89

Jacqueline Yau, ’91

Sue York, ’60

Marci Andrews Young, ’91

Tracy Young, ’91

Cynthia Yu Robinson, ’87

Maria Chow Zajac, ’92, MA ’92

Grace Carter Zales, ’82, MBA ’86

Robert Zeaske, ’95

Lily Zheng, ’17, MA ’17