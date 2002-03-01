Award of Merit
The Award of Merit is given annually to individuals or groups for specific, significant acts of volunteer service.
Individuals & Pairs Recent Recipients
Federico Antoni, MBA ’04
Jennifer Glueck Bezoza, ’96
T.J. Duane, MBA ’14
Jonathan Gifford, ’95
Fatima Hassan Ali, ’09
Zach Johnson, ’09
Edward Lee, ’94
Ethan Liang, MS ’08, PhD ’08
Edward J. Loya, Jr., JD ’05
Courtney McColgan, MBA '12
Charles Najda, ’03
Jim Oswald, ’82
Parag Patel, ’89
Jennifer Chavez Rubio, ’96
Tony Tong, ’94
Joseph Van De Water, ’56, MD ’60
Group Recent Recipients
“Farm to Forty Acres Day of Learning” Leaders
Jatzin Alvarado, ’03
Wen Song, PhD ’19
Ana Moreno VanDiver, ’97
GSB Alumni Catalyst Award Program Leaders
Kim Chan, ’92, MBA ’97
Alan Chiu, MSM ’11
Michelle Landrey Cline, ’93, MBA ’98
Senia Maymin, MBA ’99, PhD ’13
Anna Neverova, MSM ’18
Valerie Shen, MBA ’19, MS ’20
David Yoon, MBA ’00
Stanford Alumni in Climate Tech Community Leaders
Jonathan Lipman, ’21
Katherine Moldow, ’21
Lauren Nolen, ’21
Amy Zhao, MBA ’23
Stanford Singapore Alumni Club Leaders
Aaron Hallmark, ’95
Edward Sylvanus Iskander, ’05
Wei-Qing Jen, ’04
List of Past Recipients
Sara Abbasi, MLA ’20
Jonathan Abbis, ’84
Robert Abbott, ’87, MS ’88, MBA ’98
Leith Abdulla, MS ’07
John Abouchar, ’51
Eric Abrams, ’85
Susan Cromwell Adamson, ’78, JD ’82
Ashley Shaw-Scott Adjaye, ’02
Sung Ahn
Alexander Alben, ’80, JD ’84
Theodor Albert, ’75
Ben Allanson, ’11
Aimee Allison, ’91, MA ’93
Martha Alvarez Winston, ’08, MA ’09
Oscar Ambrocio-Ramirez, ’20
Marilyn Laflen Anderson, ’69
Christopher Andrews, ’04
Jacques Antebi, ’86
Anthony Antolini, MA ’65, MA ’72, PhD ’75
Dixon Arnett, ’60
Wesley Arnett, ’99
Brian Aronstam, ’77
Sonya Cotero Arriola, ’96
James Auble, ’51, MA ’52
Kenneth August, ’68
Michael Aviles, MBA ’90
Aaron Baca, ’06
James Backer, ’84
Kenneth Bacon, ’76
Melissa Badger
Millie Baird, ’95, MS ’96
Paul Barber, ’84
William Barber, ��’70, MA ’80
Ruby Barcklay, ’87
Jeffrey Barnett, MBA ’95
Jim Barnett, ’80, MBA ’84, JD ’83
Lawrence Barnett, ’78
Edward Barnholt, ’65, MS ’67
Donnalisa Parks Barnum, ’81
Haley Hartvickson Barrile, ’00, MBA ’06
Karen E. Bartholomew, ’71
Ekpedeme Bassey, ’93
John Batson, ’05
Summer Batte, ’99
Donald Bauhofer, ’73, MBA ’83
Sally Baumgartner, ’55
Nancy Bavor
Anne Boreta Baxter, ’79
Nick Baxter, ’79, MS ’80
Roberta Baxter, MBA ’96
David Beach, ’68, MS ’72
William Beall, MS ’64
Neil Beaton, ’80
Dana Beatty, ’86
Megan Beck, ’10
Marty Beene, ’83
April Bell, ’95
Margaret Rossoti Beltramo
Jesus Beltran, ’00
Brenda Benadom, ’63
Denise Benatar, ’81
Tracey Williams Benford, MBA ’95
Peter Berg, ’01, MS ’02
Philip Bergan, MA ’63
Sushma Berlia
Vijay Berlia
DeLise Cousins Bernard, ’98, MA ’99
Kathy Keogh Berra, ’67
Malcolm Bertoni, ’82
Laurie Besteman
Peter Bewley, JD ’71
Peter Bhatia, ’75
Cameron Bianchi, ’68
Anne Kovacovich Bingaman, ’65, LLB ’68
Barbara Bishop, ’75, MBA ’81
Hartnell Blaine, ’53
Marge Huneke Blaine, ’55
Edward Blair, ’65
Frances Blair, ’69
Sheri Gould Blaisdell, ’84
Shoney Hixson Blake, ’06
Bradley Blake, ’80, MBA ’85
Jon Blum, ’84
Gabriela Teodorescu Bockhaus, ’96
Diane Hoar Bond, MBA ’84
Jennifer Bond, ’70
Deborah Marvil Bonzell, ’88
Donna Booher, ’86, MA ’87
Angela Booker, ’96, PhD ’07
Daniel Boone, MBA ’06
Kitty Boone, ’79
Ellen Boozer, ’69
Young Boozer, ’71
Richard Borda, ’53, MBA ’57
Janet Boreta, ’51
Jarreau Bowen, ’07, MA ’08
Lorie Canchola Boyd, ’94
Jack Boyer, ’82
Peter Bragdon, JD ’93
David Bragg, ’55
Marcia Robertson Bragg, ’55
Ann Fair Branagan, ’51
Pamela Brandin, ’64
Henry Brandon, ’78
Paul Branstad, MBA ’68
Kaz Brecher, ’97
John Brennan, MBA ’85
Pamela Brewster, MBA ’87
Neal Brockmeyer, ’60
Amy Wustefeld Brooks, ’96, MBA ’02
Vija Brookshire, ’89
Susan Brookstone-Mirbach, ’80
Clifton Brown, ’95, MS ’99
Douglas Brown, ’59, MBA ’61
Douglas Brown, ’98, MS ’01
Katherine Williams Brown, ’98
Mimi Brown, MBA ’02
Ronald Brown, ’94
Valerie Wilkinson Brown, ’98
Peggy Bruggman, ’79
Christopher Bruner, ’04
Vaughn Bryant, ’94
Shontae Augustus Buffington, ’98
Barbara Strauss Bullis, ’75
Brentley Bullock, JD ’86
John Bunce, ’80
William Burger, ’80
T. Burke, ’64, JD ’67
Lisa Burns, ’80
DeAngela Burns-Wallace, ’96
Robert Burrington, ’64, MS ’65
Michael Bush, MBA ’89
Carolyn Butcher
Amy Butler, ’88, MBA ’93
Kate Butler, ’51, MA ’53
Madelyn Byrne, MBA ’81
Keith Calix, ’13, MBA ’25
Monica Shelton Call, JD ’04
Kevin Callaghan, MBA ’87
Clark Callander, ’80
Andy Camacho
Jennifer Guze Campbell, ’75
Julie Greer Campbell, ’65
K. Campbell, ’51, MD ’55
Yvonne Campos, ’85
James Canales, ’88, MA ’89
Ann Carney Nelson, ’99
Nichelle Carr, JD ’03
Hans Carstensen, ’70, MBA ’74
Ann Carter, ’75
Candyce Heinsen Carter, ’69, MLA ’14
Jonathan Carter, MS ’96
Anne Casscells, MBA ’85
Paulo Castañón, MS ’96
Jennifer Cauble, ’76
R. Caughlan, ’60, MS ’65
Robert Ceremsak, ’78, MBA ’85
Claire Chamberlain, ’81
Jeffrey Chambers, MBA ’80
Geoffrey Chan, JD ’04
Rose Chan Loui, ’82
Juju Chang, ’87
Karen Chang, ’75, MA ’78
Victoria Chang, MBA ’82
Charles Charnas, ’80
Jimmy Chee, ’70
Hokeun Cheigh, ’92, MA ’93
Eric Chen, ’95, MBA ’00
Peikwen Cheng, ’97
Whitney Chiu, ’99
NaSun Cho, ’98
Elizabeth Choi, ’09, MA ’09
Justin Choi, ’01
Alice Chow, MBA ’96
KingFung Chow, ’23, MBA ’23
Tiffany Choy, ’85
Kathryn Christie, ’85, MS ’86
Kathleen Christman, MBA ’73
Christy Chung, ’97
Laura Mead Clapper, ’80
Donald Clark, ’56
Kristin Kennedy Clark, ’90
Mayree Clark, MBA ’81
Nancy Clark, ’53, MA ’54
Sally Ball Clark, ’59
Roger Clay, ’66
Michelle Clayman, MBA ’79
Linda Hawes Clever, ’61, MD ’65
Montgomery Cleworth, MBA ’86
Gene Clifford, ’51
Nancy Clum, ’72
Bertrand Cochi, MS ’71, PhD ’73
William Cody, MS ’74
Janet Coffey, ’92, PhD ’03
John Philip Coghlan, ’72
Jason Cohen, ’96, MBA ’04
Susan Beller-Colby, ’87
Susie Kilgore Colby, ’87
Janet Coleman-Belin, ’19
Robert Coley, MBA ’76, JD ’76
Michael Colglazier, ’89
Terrence Comerford, ’51
Bret Comolli, MBA ’89
Jean Conole, ’53
Mark Conroe, ’80, MS ’81, MBA ’85
Michael Conte, ’90
Mary Cook, ’75
Daniel Cooper, ’79
Doris Hanson Cooper, ’79
Margaret Earl Cooper, ’71
Markita Cooper, ’79
Daniel Cooperman, MBA ’74, JD ’76
William Copeland, ’99
William Corbus, ’59
Charles Corder, ’76
Wanda Corn
Martin Corpos, ’04
Lois Corrin, ’75
Eduardo Cortes, ’79
RoAnn Costin, MBA ’81
J. Cowherd, MBA ’77
Michelle Cox, ’93
Sarah Crawford, ’73
David Cremin, ’82
Jacqueline Crespo, ’05, MS ’07
Donald Crocker, ’56, JD ’58
Charles Crockett, JD ’92
Colleen Croft, ’80
Patrick Crosetto, ’02, MBA ’06
Ainsworth Crossfield, ’86
Leslie Crozier, ’79
Howard Culver, LLB ’66
Michael Curry, ’93, MA ’98
Donald Dafoe
Annemarie Dalka, MSM ’23
Anne Dauer, ’60
Carolyn Smith Davidson, ’70
Natalie Naftzger Davis, ’78
Roger Davisson, MBA ’68
Lisa Dawe, ’96, MA ’96, MBA ’05
Peter de Vos, MBA ’81
Charles Dean, ’00, MBA ’05
Alexander Dean, MBA ’90
Peggy Dear, ’62
Victoria DeFelice, ’65
Thomas DeFilipps, ’78, JD ’81
Kristen Del Rio, ’05, MS ’07
Susan Dennis, MA ’85
Benjamin Deovlet
Jen Derwingson-Peacock, ’92
Fadia Desmond, MA ’95
Emilie Deutsch, ’80
Kevin Devine, ’70
Monica Devlin, MA ’15
Rachel Devlin, ’97
Christina Dickerson, ’85
Michelle Dicks, ’94
Thomas Dickson, ’84
Susan McClure Diekman, ’65, MA ’67
Libby Ruffing Dietrich, ’88
David Diggs, ’91
Saidah Grayson Dill, ’98
Kathleen Dilligan, MBA ’03
M. Dingwell, ’77
Robert Dixon, ’75
David Doggette, ’91
Carol Domenico
Geoffrey Donaker, ’95
Melinda Lau Donaker, ’95
Nelson Dong, ’71
Sue Dorn, ’55
Susan Ford Dorsey
Christopher Dorst, ’77, MBA ’82
Michael Dovey, ’82
Valerie Dow, ’75
Carol Dressler, MA ’68
Kyle Duarte, ’05
Robert Ducommun, ’73
Elizabeth Sippy Dugan, ’88
William Duhamel, ’83, MS ’83, MBA ’87
Norman Dupont, ’75
Herbert Dwight, ’53, MS ’59
Michael Eagan, JD ’74
Shannon Eagan, JD ’00
Le Roy Eakin, MBA ’68
Ryanne Easley, JD ’04
David Eaton, JD ’61
Joan Eaton, ’75
Bert Edwards, MBA ’61
Kenneth Eldred, ’66, MBA ’68
Matthew Eldridge, ’91
Jim Ellis, MBA ’93
Zachary Ellison, ’15
William Elmore, MBA ’81
Jene Elzie, ’95, MA ’96
Jean Enersen, ’66, MA ’67, MA ’69
Patricia Engasser, ’59, MD ’62
Alexandra Enrique, ’18
Lorna Escoffery, MA ’85
Ryan Eskin, ’96
Jane Gale Esser, ’80
Dafri Estes, ’66
Clinton Etheridge, MBA ’74
Cecilia Evangelista, ’88
Charles Evans, ’79
Cheryl Evans, ’90
Melinda Ellis Evers, MBA ’93
Dean Eyre, ’80
Ann Ezra Erickson, ’81
Lauren Faber O'Connor, ’04
Jeffrey Falero, MS ’01
Craig Falkenhagen, ’74, MS ’75, MBA ’89
Sally Dayton Falkenhagen, ’75
Stephen Farley, MBA ’84
Sally Farr, ’80
Brian Farrell, ’75
Kaela Farrise, ’14
Nickoletta Farros, ’80
Nima Farzan, ’97
Elizabeth Irby Favaro, MBA ’83
Magali Ferare, ’10
Sonia Fernandez, MBA ’99
Melissa Foster Fetter, ’82
Renee Filice, ’75
Dianne Fisher
John Fisher, MBA ’89
Laura Meier Fisher, ’88
Mina Fisher, ’99
Sakurako Fisher, ’82
Richard Fisher, MBA ’75
Megan Fix, ’98, MD ’03
Kweku Fleming, ’85, MS ’88
Angelique Flores, ’99
Sarah Flynn, ’11
Vince Foecke, ’81, MS ’82
Lanita Foley, ’97
Marsha Fong, ’77
Judy Font, ’59
Cynthia O'Brien Ford, ’70
Laura Ford, ’91
Edward Forman, MBA ’79
Pamon Forouhar, ’11, MS ’12, MBA ’18
Nancy Forster
Pat Forster, ’65
Michelle Moore Fortier, MBA ’00
Patricia Fortine, ’53
Christiane Fraise
J. Stuart Francis, MBA ’77
Norma Francisco, PhD ’96
Michael Frank, ’78, MS ’79, MBA ’84
William Franke, ’59, LLB ’61
Lindsay Freeman, ’92
Louis Friedman, ’83, JD ’86
Tully Friedman, ’63
James Friend, ’75
Otis Frost, ’66, MS ’68, PhD ’70
Lawrence Frye, ’75, MBA ’79
Louise Frye
Mark Fuller, MS ’78
Rolanda Gaines, ’94
Michael Gallagher, MBA ’91
Gregg Garmisa, ’80
Donna Tepe Garton, ’79
Nicolle Garza, ’00
Terri Gaydon, ’85
Alison Geballe
Diane Fields Geocaris, ’72, JD ’75
J. Keith George, ’65
Jennifer Gibbs, ’75
Kirk Gibson, ’68
Peter Gifford, ’97, MBA ’04
Teresa Bowman Gilberg, ’76, MA ’77
Roy Gilbert, MBA ’02
Seth Gilbert, MA ’18, JD ’18
Edward Gilhuly, MBA ’86
Victoria Gilliland, ’75
Graham Gilmer, ’05
Robert Glass, ’80
Jeffrey Glenn, ’03
Peter Glusker, MBA ’89
Ee Fann Goh, MSM ’14
John Goldman, MBA ’75
Manuel Gómez, JSM ’02, JSD ’07
David Gonzales, ’93
Nayelli Gonzalez, MA ’05
Keith Gordon, MS ’95
Alison Graham, MBA ’79
Sue Rollins Grose, ’70
Blake Grossman, ’84, MA ’86
Ann Elliot Grube, ’74
Kemal Guleryuz, ’89
John Gunn, ’65, MBA ’72
Carmen Gutierrez-Garcia, ’04
Benjamin Haas, JD ’18
Mimi Haas
Debbie Atkins Hall, MBA ’81
James Halper, ’81
Philip Halperin, ’85
Bassim Hamadeh, MBA ’05
David Hamamoto, ’81
Marty Hamamoto
George Hamrdla, ’59, MA ’64
Jonathan Handley, ’91
Ann Craig Hanson, ’70
Marta Hanson, ’11
William Hanson, ’01
Aisha Haque, ’90
Newton Harband, ’64, MD ’66
Christina Harding, ’03, MS ’03
Fred Harman, ’82, MS ’83
Blake Harris, ’99
James Harris, ’64, MS ’65, PhD ’69
Kristy Harrison, ’02
Steven Hart, MBA ’84
Jim Hartley, ’80
Hans Hartvickson, ’99
Collin Hathaway, ’00, MBA ’07
Jesse Haugh, ’73
W. Hauser, ’60, MBA ’62
Michael Hawley, ’86
Clifford Hayashi, MS ’78, MS ’79
David Hayes, JD ’78
Kimberly Griffin Haynes, ’99
Cecilia McRoskey Haynor, ’72, MBA ’79
Shelley Smolkin Hebert, ’76
Michelle Heeseman, ’01, MA ’02
Arleigh Helfer, MBA ’69
Robert Hellman, ’82
John Hendrickson, ’82, MS ’83
Julie Henry, ’80, MA ’81
Gus Hernandez, ’99
Heather Hernandez, ’09
Jack Herndon, MBA ’97
Rudy Herrera, MBA ’79
Jeffrey Heyman, ’81, MBA ’85
Robert Heywood, ’71
Jo Carol Gordon Hiatt, ’75
James Higa, ’80
Pete Higgins, ’80, MBA ’83
Albert Hill, MBA ’77
Frederick Hillier, ’58, MS ’59, PhD ’61
Angela Hilton, ’92
John Hines, ’51
Mary Pang Hinson, ’80
Cyrus Hirjibehedin, ’97
David Hobler, ’64
Carole Hoemeke, ’89, MA ’90
Charles Hokanson, ’93, MA ’93
Jeffrey Holland, ’82
Jonathan Holman, MBA ’68
Kirk Holmes, MBA ’87
Rick Holmstrom, ’79
Michael Holubar, ’75
Haney Hong, ’03
Joan Hong
David Hornik, ’90
Pamela Miller-Hornik
Vicki Horwits, ’79
Edward Hsu
Karen Hsu
Terry Huggins, MBA ’82
Terrence Hughes, JD ’84
Stefanie Huie, ’94
Elizabeth Swindells Hulsey, ’84
George Hume, MBA ’75, JD ’75
Carrie Hunter, ’75
John Hunter, ’51
Laurie Hunter, ’76, MBA ’82
Brianne Huntsman, ’13
Linnea Kim Hur, ’98
Irene Ibidapo, ’09
Naila Iscandari, ’01
Mary Ittelson, MBA ’85
Jo Ivester, MBA ’81
Andrew Jabara, ’18, MS ’18
Bacardi Jackson, ’92
Marlette Jackson, PhD ’18
Daniel Jacobson, JD ’77
Kristin Jacobson, MBA ’95
Marian Smith Jacobson, ’83
Annette Gorholt Jaffe, ’87
David Jaffe, MBA ’85
John James, ’65, MBA ’70
Rich Jaroslovsky, ’75
John Jarve, MBA ’83
Edritz Javelosa, PhD ’19
Cesar Jesena, ’08
Lydia Jett, MBA ’09
Stephanie Jewell
Steven Jewell, ’74
Shannon Birk Jibaja, MA ’13
Franklin Johnson, ’50
Edward Johnson, MBA ’68
Elizabeth Johnson, ’51
Ronald Johnson, ’80
Theresa Johnson, ’06, MS ’10, PhD ’15
Philip Jonckheer, MA ’80, MBA ’80
Candace Jones-Ekuke, ’09, MBA ’18
Damon Jones, ’03
Laura Jones, MA ’84, PhD ’91
Ruth Jones, ’75
Shannon Jones, ’97
Eric Jonsson, ’80, MBA ’89
Darrell Jordan, ’51
James Jordan, ’93
Karen Shishino Jordan, MBA ’87
Blake Jorgensen, ’82
Debbie Gamboa Jorgensen, ’82
Nancy Jorgensen, ’57
Brian Kadison, ’76
Lindsay Smith Kafka, ’89
Michael Kahn, MA ’73, JD ’73
Kent Kaiser, ’59
Henry Kanemoto, ’66, MD ’71
Clare Kanter, ’96
Patricia Kao, ’93
Karen Ludwig Kariuki, ’00
Paul Karlstrom, ’64
Bill Kartozian, ’60
Gene Kates
Julie Kaufman, MBA ’82
Edward Kaye, MBA ’79
Eleanor Manson Keare, MBA ’95
Robert Keller, JD ’58
Deborah Kelson, ’97
David Kennedy, ’63
Den Kennedy, ’56
Gregory Kennedy, ’88, JD ’92
James Kennedy, MBA ’78
David Kidd, MBA ’04
Christine Kim, ’09
Leslie Kim, ’98
Margaret Kimball, ’80
Elisabeth Meyer Kimmel, ’86
Douglas Kimmelman, ’82
Andrew Kin, MBA ’05
William Kinsolving, ’59
Edward Kirwin, ’89
Monte Klaudt, ’94
Kelly Klaus, JD ’92
Beth Kleid, ’86
Daniel Klein, ’90
Michele Klein
William Klein
John Kleinheinz, ’84
Betty Goodwin Klevan, ’75
Alex Kline, ’80
Holly Knapp, ’80
Lea Ann Garrison Knight, ’83
Elaine Elliot Knoernschild, ’59
Raymond Knowles, ’56
Onno Koelman, ’02
Lauren Gray Koenig, ’81
Mark Kogan, ’09
Thomas Kohn, ’83
Dori Koll, ’79
Andrew Komaroff, JD ’93
Ming Kong
Michele Koo, ’78
Charles Koob, JD ’69
Jared Kopf, ’99
James Koshland, JD ’78
Richard Kracoff, JD ’84
Tanya Novak Kratzer, ’87
Kathleen Gilbert Kraynak, ’99
Robert Krebs, ’64
Peter Kremer, MBA ’64
Rajesh Krishnan, ’95
Curtis Krock, ’57
Carol Kuiper, ’63, MA ’63
Pamela Kum, ’06, MA ’06
Puneet Kumar, MBA ’14
Ajaykumar Kunnath, MS ’93
Christopher La Puma, ’91
Sharon La Voy, ’91, MA ’92
Monica Lai, ’99
Monica Lam, ’96
Zachary Lam, MA ’18
Susan Lammers, ’80
Annie Huntress Lamont, ’79
Bill Landreth, ’69
Eleanor Laney, ’69
Peter Langerman, JD ’82
Willie Langston, MBA ’85
Helena Barbey Lankton, ’72
Sara Pollock Lannin, ’78
Jane Lanza
Lisa Larragoite, ’88
Sydney Larson, MBA ’15
Eric Lassen, ’92, JD ’98
Jack Lauderbaugh, ’53
Allen Lauer, ’59
Kathleen Lavidge, ’74
Vince Lawler, ’91
Tanya Leake, ’92
Erin Leary, ’80
Kathryn Leary, MBA ’77
Alison Bowen Lee, MBA ’90
Chien Lee, ’75, MS ’75, MBA ’79
Claudia Bertucci Lee, ’61, MA ’62
Emily Lee, ’84, MS ’85
Jane Wu Lee, ’98
Sarah Morisseau Lee, ’94
Jeffrey "JB" Leep, ’72
Lorilee Legaspi Moores, MBA ’03
Melinda Smith Lehman, ’79, MBA ’86
Julia Ross Leighton, ’82
Bren Leisure
Lawrence Leisure, ’72
Roger Lemons, ’84
Carolyn Dinapoli Leslie, ’86
Donald Leslie, MBA ’73
John Levin, MA ’70, JD ’73
Lanny Levin, ’71
Kathy Levinson, ’77
Michael Levinthal, ’76, MS ’77, MBA ’81
Lauren Cooks Levitan, MBA ’92
Meagan Levitan, ’87
Helen Lho-Ryu, JD ’89
J. Liang, ’85
Elise Liddle, ’53
John Lillie, ’59, MBA ’64, MS ’64
Marilyn Anderson Lindell, ’69
Teresa Elms Lindsay, ’78
Julie Fenker Lindsey, ’92
James Lintott, ’86, MA ’86, JD ’89
Marc Lipschultz, ’91
John Litchmann, ’78
Min Liu, ’06, MBA ’12
Daniel Livingston, ’79
Kevin Lo
Miranda Loh, ’97
Jane Chen Lombard, MD ’83
Amy Wilson Long, ’94
Delia Lopez, ’94
Michael Lopez, ’75, MBA ’78
Hal Louchheim, MBA ’64
Mark Louie, ’78, MA ’78, MBA ’81, JD ’83
Patricia Low, ’50
Mark Lowham, ’85, MBA ’89
Andrew Luck, ’12, MA ’23
Connie Lurie
Clara Luu, ’15
Ashley Lyle, ’13
Jair Lynch, ’93
Susan Barbe Lynch, ’83
Cecile Lyons, ’67, MA ’68
Warren Lyons, ’67, MBA ’70, JD ’70
Julie Lythcott-Haims, ’89
Peter Ma, MS ’82
Diana Ledakis Mack, ’82, MS ’83
John Mack, ’81
Susan Schon MacKay, ’85
Douglas Mackenzie, ’81, MS ’82
Jonathan MacQuitty, MBA ’82
Bridget Madigan
James Madison, ’53, LLB ’59
Elizabeth Franklin Mager, ’98
Richard Magnuson, ’78, MBA ’81, JD ’81
Chris Mahowald, MBA ’89
Margot Malouf, ’53, MA ’54
David Mandelkern, ’81, MS ’81
Dick Mansfield, ’56, LLB ’58
Elinor Weiss Mansfield, ’58, LLB ’60
Michael Maples, ’90
Barry Margerum, MBA ’78
David Margrave, ’82
Michele Marincovich, ’68
Brian Mariscal, ’84
Karen Mariscal
Paula Sonawala Mariwala, MS ’90
Ryan Marsh, JD ’04
Michael Martinez, ’99
James Mason, ’91, MA ’94
Yana Yanovsky Matlof, ’97
Betsy Matteson
Kathleen Cunningham Matthews, ’75
Paige Mazzoni, ’88
Bruce McCaul, MS ’63, PhD ’69
Karen Pope McCaul, ’63, MA ’64
Susan McCaw, ’84
Kimberly McClure, ’01
Bill McColgan, ’84
Barbara McColl, ’53
Suzanne Hurley McCombs, ’83
Jane McConnell, ’85
Bowen McCoy, ’58
Lisette Cullinane McCracken, ’89, MS ’94
John McCrea, MBA ’93
Gale McCreary, ’74
Joshua McFarland, ’99
David McGee, ’98
Lynn McGowin
Douglas McHenry, ’73
Kay McIntosh
Kelly McKenzie, ’03
Ed McKinley, ’74
Karen Heywood McKinley, ’97, MA ’97
Shaunte Mears-Watkins, ’00
Leonard Medlock, MA ’11
Evelyn Mei, MS ’17
Linda Randall Meier, ’61
Celeste Meier
Janine Pothoff Melberg, ’82
Elizabeth Melton, ’13, MS ’13
Thomas Melzer, ’66, MBA ’68
Rieko Mendez, ’85, MA ’86
Neil Menzies, ’97, MA ’98
Elinor Mertz, ’98, MA ’99, MBA ’05
Ari Mervis, ’97
Marisa Messina, ’16, MA ’16, MBA ’22
Lloyd Metz, ’90
Jon Mewes, ’82
Chris Middleton
Sarah Milby, MBA ’12
Adrian Miller, ’91
Ann Thananopavarn Miller, ’00
E. Miller, ’58
Garth Milne
Kathryn Milne
Loretta Churchill Miramontes, ’75
Marc Mitchell, ’99
Purvi Mody, MA ’99, MBA ’04
Christina Gwatkin Moghadam, ’78
Aracely Mondragon, ’13
Steven Monosson, MBA ’82
Janet Montag
Tom Montag, ’79
Toby Montgomery, ’61, MA ’66, JD ’78
James Montoya, ’75, MA ’78
Douglas Mooney, ’00
Kevin Moore, MBA ’81
Danielle Moore, ’04
J.T.S. Moore, ’92
Ana Moreno VanDiver, ’97
Mike Morgan, ’90, MA ’90
Tashia Morgridge
James Moroney, ’78
Bruce Mowat, MBA ’68
Kelly Moylan, ’77
Suzanne Sande Mrlik, ’84
Wendy Munger, ’72
Gregory Murphy, ’69
Kennan Murphy-Sierra, ’14
R. Chandler Myers, ’54, JD ’58
Donald Nagle, ’84, MS ’85
Marcos Nájera, ’94, MA ’95
Moolani Napolitani, MA ’06
Blake Naughton, ’97, PhD ’04
Stephen Neal, JD ’73
Dawn Neisser, ’79
Thomas Nelson, ’84
H. Nelson, ’83
Thomas Nelson, ’93
Jordan Nevo, MS ’09
Roger Newell, PhD ’75
Ellen Newman, ’49
Richard Newman, MA ’77, MBA ’84
Joanna Ng, ’98, MBA ’04
Lan Nguyen, JD ’01
Manh Nguyen, MS ’88
Jessica Niblo, ’61
Philip Nielsen, ’51
Lucy Nielsen, ’78
Roxanne L. Nilan, MA ’92, PhD ’99
Ardith Nishii, ’94
Angela Nomellini, ’75
Lane Nonnenberg, ’75
DeeDee Nuanes, ’76
John Nuanes, ’75
Robin Nugent, ’75
Carrie McColl O'Brien, ’78
Scott O'Connor, ’79
Susan Coleman Oberndorf, ’78
William Oberndorf, MBA ’78
Max Ochoa, JD ’98
Juli Oh Browne, ’91
Susan Ohrenschall, ’51
Marilyn Oliver, ’57, MA ’58
Bolanle Olupona, JD ’09
Jon Oram, ’96, MA ’96
Luis Ornelas, ’18
Katherine Orr, ’00
Franklin Orr, ’69
Mike Orsak, ’82, MBA ’90
Nicholas Orum, ’91
Reiko Osaki, ’00
Christie Osmond, ’80
James Osterholt, ’70
James Oswald, ’82
Robert Ottilie, ’77
Lea Anne Schoenfeld Ottinger, ’80
Catherine Tuttle Ottmar, ’75
Marcia Pade
William Pade
Rebecca Padnos Altamirano, MA ’01
Samuel Papert, ’77
Rebecca Wright Pariser, ’10
Julia Halls Parish, ’75
Geoffrey Parker, MBA ’90
Daniel Parker, ’80, MBA ’83, JD ’83
Lex Passaris, ’79
Andrew Paterson, ’79
Jyotsna Pattabiraman, MBA ’02
Brian Patterson, MBA ’89
Elaine Paul, ’89
K. Pauli, MBA ’12
Mallika Paulraj, ’97
Marshall Payne, ’79
Cindy Shorney Pearson, ’80, MA ’82
Angela Brovelli Peatman, ’57
William Pegram, ’73, MBA ’77
Bradford Peppard, MBA ’81
Carol Turner Pereira, MBA ’89
Dogan Perese, MBA ’82
Nicole Perez, JD ’99
Paul Perez, MBA ’87
Rafael Perez-Segura, MA ’17
Kent Peterson, ’61, MBA ’63
Kurt Peterson, ’75
Clark Peterson, ’88
Ellen Merrick-Petrill, ’77, MS ’78
Lise Pfeiffer, ’75
Kien Pham, MA ’85, MBA ’85
Harrison Phillips, ’18
Susan Phillips, ’70, MBA ’72
Quan Phung, ’92
Michael Pickrum, ’92, MS ’94
Piotr Pietrzak
Lynn Pieron, MBA ’82
Charles Pigott, ’51
John Pigott, ’86
Megan Magley Pigott, ’87
Thomas Pigott, ’91
David Plekenpol, MBA ’93
James Plunkett, ’70
Carmen Policy
Charles Pollnow, MBA ’89
Phil Pompa, ’78, MBA ’82
Eddie Poplawski, ’81, MBA ’87
Ruth Porat, ’79
Janine Pothoff Melberg, ’82
Louis Potomac, ’71
Tamara Powers, ’80, MBA ’83
Samuel Pratt, ’50, MS ’51
Lili Pratt King, ’71, MBA ’76
Donald Price, ’53, MBA ’58
Penny Pritzker, MBA ’84, JD ’84
Regan Pritzker, ’94
Donald Prolo, ’57, MD ’61
Barbara Boyd Proulx, ’83, MS ’84, MBA ’90
Conrad Prusak, MBA ’80
Duane Quaini, JD ’70
Frank Quattrone, MBA ’81
Gisell Quihuis, ’94, PhD ’02
Yolanda Quiroz Soto, JD ’00
Raquel Johnson Rall, ’04
Shyam Ravindran, ’06
Nadia Johnson Rawlinson, ’01
William Rawson, JD ’80
Crystal Cook Reeck, ’06, MA ’06
Richard Reel, ’68
Nancy Thelen Rehkopf, ’75
Dale Reid, JD ’61
Amanda Renteria, ’96
Marcella Renteria-Dew, ’90
Daniel Reyes, ’02
Courtney Rice, ’79
Andrew Richard, ’91
Jordan Richards, ’15
Kevin Richardson, ’91, MA ’91, MBA ’97
Keith Richman, ’95, MA ’95
Scott Richmond, ’60
Jill Richmond
Nneka Rimmer, ’93
Emilie RissDavid Riss, ’74, MD ’79
Anna Roberds, MA ’15
Shannon Robertson, ’90
Norman Robinson, PhD ’74
Sachiko Rodes, ’95
Brad Rodrigues, ’98, MA ’98
Jesse Rogers, ’79
Meghvi Maheta Roig, ’97, MA ’98
Jo Ann Roizen, ’80, MBA ’83
Stephanie Rooney, ’01
Kimberly Rosales, ’87
Ellen Rose, ’88
Howard Rosen, ’80, MBA ’87
Ricardo Rosenkranz, ’85, MS ’86
Wallace Ross, ’60, MS ’64
Michael Roster, ’67, JD ’70
Karen Routt, MBA ’83
Jason Rozes, ’95
Daniel Rudolph, MBA ’81
Alex Ruiz, MBA ’05
Ole Rummel, ’89
Harry Saal
Carol Saal
J. P. Sabarots, ’86
Sarah Sadlier, ’16, MA ’17
Ginger Salazar, ’88
Andrew Salter, ’98
Richard Sapp, ’78
Philip Satre, ’71
Terrence Satterfield, ’96
Erin Schaefer, ’00
Peter Schaff, ’80
Kenneth Schechter, ’78
Clifford Schireson, ’75
Peter Schlenzka, MS ’69, MA ’90, PhD ’99
Paul Schmid
Christine Schmid, ’70
Peter Schneider, MBA ’73
Fidela Schneider, ’68
James Schnieder, ’70
Susan Schofield, ’66
Jennifer Schroder, ’94
Charles Schwab, ’59, MBA ’61
Meghan Schwartz, ’93, MA ’94
John Schwarz, ’60
Matthew Schwieger, ’07
William Scull, MBA ’81
Heidi Seaborn, ’80
Bryant Seaman, ’75
Tina Seelig, PhD ’85
Perry Seiffert, ’64
Bradley Selby, ’02
Tenzin Seldon, ’12
Marc Selwyn, ’82
Nicole Sermier, MBA ’05
Dottie Jones Serure, ’16, MS ’20
Prathima Setty, ’95
Marjorie Shaevitz, MA ’67
Milap Shah, MS ’04
Elizabeth Lili Shank, ’80
Shirin Sharif, ’06
Nancy Sharp, ’53
Diana Shavey, ’67
Lucretia Shaw, ’99
Bruce Shelton, MBA ’05
William Shen, ’98
David Sherman, ’96, MA ’96
Tina Shi, MA ’06
Risa Shimoda, ’77
Christopher Shinkman
Scott Showalter, ’94
Dorothy Shubin, ’81
Tenecia Sicard, ’03
Lauren Sickles, ’02
Julie Silcock, MBA ’82
Grover Simmons, ’51
V. Simmons, ’74
D’Neisha Simmons Jendayi, ’99
Patricia Simone, ’68
Hendrick Sin, MS ’97
Elizabeth Singer, ’88
Sandeep Singhal, ’87
Allen Sinsheimer, MBA ’84
Chris Skieller, ’10
Eila Skinner, ’76
Susan Skinner, ’82
Jennifer Slaski, ’99
Dawn Smalls, JD ’03
Boyd Smith, MBA ’64
Jill SmithJohn Smith, ’78
Hanne Smith, ’75
Thea Smith, MA ’89
Sarah Soane, ’80
Carole Solomon, ’88
Debra Somberg, ’87
William Somerville
Christine Sorensen, ’64, MA ’66
Keith Sparks, ’84
Elizabeth Spaulding, ’98, MBA ’04
Walt Spevak, ’76, MBA ’85
Ronald Spogli, ’70
Srinija Srinivasan, ’93
Garen Staglin, MBA ’68
Denise Stanford, ’60
James Stanford, ’60, MBA ’64
Peter Staple, ’74, JD ’81
Clinton Starghill, ’98
Susan Starritt-Wallace, ’90, MA ’90
Lauri Steel, MA ’69, PhD ’88
Mark Steele, ’80
Ross Stein, PhD ’80
Madeline Stein, MA ’70
Sarah Stein, MA ’02, MBA ’02
Peter Steinhart, ’65
Alfred Stern, ’55, MBA ’57
Karen Stevenson, JD ’98
Jerusha Stewart, ’79, JD ’83
Diane Stewart, ’84
Charles Stockholm, ’55
Jeffrey Stoler, ’76, JD ’79
Jeffrey Stone, ’78
William Stone, ’67, MBA ’69
Joel Stratte-McClure, ’70
Taylor Streaty, ’17
Richard Stuckey, MBA ’67
Bryn Stuebner, ’88, MA ’89
Gail Stypula, ’59
Marvin Su, ’85
Antonina Sudnik
Satoshi Suga, MA ’18
Lindsay Sugden, ’02, MBA ’10
Stephen Sullens, ’89, MS ’90
Roger Sullivan, ’67
Marguerite Sullivan, ’68, MA ’71
Joanna Sullivan
Julia Sullivan, MBA ’82
Lori Sutherland, ’81
John Svoboda, MBA ’83
Janet Swanberg, ’75, MBA ’79
Addie Swartz, ’82
Stender Sweeney, ’61
Gene Sykes, MBA ’84
Cecil Talbott, ’91
Kenneth Tanaka, ’70
Carol Tanner, ’75
Douglas Tanner, ’75, MBA ’77, JD ’77
Lorrin Tarlton, ’58, MS ’60
John Tatum, ’66
Constance Tatum
Tad Taube, ’53, MS ’57
Philip Taubman, ’70
Kevin Taweel, MBA ’92
Joshua Taylor, ’08
Mona Tekchandani, ’96
Jennifer Telschow, ’13
Kwaku Temeng, MS ’80, ENG ’82, PhD ’88
Sally Tennyson
Dana Padden Thomas, ’80
Edward Thomas, MBA ’03
Roselyn Thomas, ’08
Susan Thomas, ’95
Melish Matt Thompson, MBA ’04
Vivian Thoreen, ’98, MA ’98
William Thorndike, MBA ’92
Martha Tian, MBA ’12
Amy Ting, MBA ’84
Paula Tissot, ’58
Tod Tolan, ’71
Fenton Tom, ’79
Genevieve Tom
Megan Tompkins-Stange, ’00, PhD ’13
Leslie Torvik, ’80
Adam Tow, ’97
Peter Tracy, ’61
Martin Treu, ’79
Michael Hamamoto Tribble, ’13
Stephen Trusheim, ’13, MS ’14
Kamba Tshionyi, ’98
Michael Tubbs, ’12, MA ’12
Marlayna Tuiasosopo-Gordon, ’02
Callie Turk, MBA ’97
Cornelia Turkington, ’59
Charlotte Turner, ’59, MA ’60
Justin Turner, ’07, MA ’07
Garry Tyran, ’75
Barbara Tyran, ’75
Henry Upton, ’58
Daniel Uribe Villa, MA ’21, MBA ’21
Willis Urick, ’80
Lynn Utter, MBA ’86
Val Vaden, ’82, MBA ’91
Michael Valente, ’00
Volney Van Dalsem, ’71, MD ’75
Amanda Van Epps, ’00
Keith Van Sickle, ’80
Lee Vance, ’80
Mark Vander Ploeg, MLA ’21
Jeanne Vander Ploeg, ’78
Mario Vasquez, ’77
Andrew Vasquez, ’16
Jeannie Jagels Vaughn, ’79
Jessica Verran-Lingard, MBA ’15, JD ’14
Henry Vigil, ’80, MBA ’87
Diana Villegas, ’70
Barbara von Bechtolsheim, PhD ’87
Conrad von Lilien-Waldau, ’02
Victor von Schlegell, ’69, MEA ’71
Molly Voorhees, MBA ’06
Ashish Vora, ’00
Violet Votin, PhD ’05
David Voss, ’75
Colleen Shaw Wachob, ’01
Henry Waddles, ’91
Tom Walsh, ’62
Naomi Brufsky Waltman, ’85, JD ’88
Pawel Waluszko, MA ’11
Fred Wang, ’88, MS ’89
Rui Wang, LLM ’09
T. Ward, ’59, MS ’62
Rick Warp, ’70, MS ’71, MBA ’82
Alice Prager Warren, ’98
Jim Wascher, ’75
Jeffrey Waters, MBA ’86
Gregory Watkins, ’85, PhD ’03
Thomas Watson, ’71
James Watts, ’68
Tracey Webb, ’82
David Weber
Rick Weber, ’78
Najwa Webster, MA ’15
L. Weiner, ’80
Sally Weil
Annice Chen Weinstein, ’98
Beppie Weintz Cerf, ’79
Laurie Weisberg, MD ’79
Caryl Welborn, ’72
Gretchen Gerwe Welch, ’78
Pamela Gardiner Wellin, ’79
Kevin Wells, ’84, MS ’85, MBA ’90
Kathleen Welton, ’78
Gary Wenzel, ’74
Michael Wertheim, MBA ’03
Kelsei Wharton, ’12
Lois Whealey, ’51
Harry White, ’71
Lori White, PhD ’95
Mark Whiting, ’78, MBA ’82
Kirstie Wilde, ’72
Henry Wilder, MBA ’78
John Wilhelmy, ’59
Patti Williams, ’89
Steven Williams, ’62
Julie Stulce Williamson, ’66
Michael Williamson, ’76
Robert Williamson, ’66, MBA ’68
Susan Willis, ’67
Barbara Sinton Wilson, ’68
Gayle Wilson, ’64
Laurel Winzler, ’76
Steven Wisch, ’83
Christy Wise, ’75
Sarah Wolf, ’97
Howard Wolf, ’80
Sherri Wolson, ’93, JD ’97
Eric Wong, ’02
Angela Woo
Tien Tien Woo, ’99
Brady Wood, MBA ’04
Ellen Wood, MBA ’86
Hollis Rust Wood, ’68
Joe Wood, ’68, MS ’69
Ward Woods, ’64
Elizabeth Woodson, ’15
Jane Woodward, ’MS ’83, MBA ’87
Diane Davis Woollett, ’58, MA ’59
Joseph Woollett, ’57
Roy Woolsey, ’66, MS ’67, PhD ’70
Robert Woolway, ’MBA ’85
Lianne Worden, ’JD ’09
William Wraith, ’54, MS ’58, MBA ’59
Constance Wright, ’81
Julien Wright-Ueda, ’22, MS ’22
Keisha Brown Wright, ’91
Diane Maurel Wustrack, ’65, MA ’66
Mike Wyatt, ’90, MBA ’94
Akiko Yamazaki, ’90
Geoffrey Yang, MBA ’85
Jerry Yang, ’90, MS ’90
Michael Yanney
Laurence Yansouni, ’89
Jacqueline Yau, ’91
Sue York, ’60
Marci Andrews Young, ’91
Tracy Young, ’91
Cynthia Yu Robinson, ’87
Maria Chow Zajac, ’92, MA ’92
Grace Carter Zales, ’82, MBA ’86
Robert Zeaske, ’95
Lily Zheng, ’17, MA ’17