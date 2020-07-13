Executive Leadership

Our leadership and departments
Howard E. Wolf, ’80
Vice President for Alumni Affairs, Stanford University and President, Stanford Alumni Association
Jasmin Cooke, ’05
Chief People and Culture Officer
Janet Hall, MBA ’97
Chief Financial Officer
Renée Hirschberg
Chief Alumni Relations Officer
Stanford Alumni
contact-saa@alumni.stanford.edu
Frances C. Arrillaga Alumni Center
326 Galvez Street
Stanford, CA 94305-6105
Board of Directors
The Board of Directors, under authority delegated by the university’s Board of Trustees, sets priorities for Stanford’s alumni relations, oversees SAA’s administration and programs, monitors budgets and long-term program plans, and approves goals for the division.
David Hornik, ’90
Chair
Palo Alto, California
Amanda Renteria, ’96
Vice Chair
Piedmont, California
Andy Berke, ’90, Washington, DC
Kitty Boone, ’79, Snowmass, CO
Ward Bullard, ’00, Menlo Park, California
Maya Burns, ’12, MA ’13, Los Angeles, CA
Andrés Cantero, Jr., ’12, Los Angeles, CA
Hans Carstensen, ’70, MBA ’74, Shelburne, VT
Paulo Castañón, MS ’96, Paris, France
Jennifer Chou, ’00, MA ’01, JD ’05, Los Angeles, California
Pierre Dagsi, ’26, Stanford, California
Kate Duhamel, ’83, MBA ’88, San Francisco, CA
Ireena Erteza, MS ’87, PhD ’93, Albuquerque, NM
Kern Guppy, MS ’76, MS ’78 PhD ’80, Sacramento, CA
Xavier Gutierrez, JD ’00, Pasadena, CA
Liz Jenkins, ’99, Encino, California
Greg Justice, ’11, Redondo Beach, CA
Melinda Kliegman, PhD ’13, Seattle, WA
Andrew Kwan, MS ’02, MS ’06, Hong Kong
Danielle Limcaoco, ’19, Brooklyn, NY
Fred Lopez, ’86, CRT ’95, MF ’98, New Orleans, Louisiana
Simeen Ali Mohsen, ’96, Newton, MA
Jason Okonofua, PhD ’15, Cranston, RI
Diego Patino, MS ’24, Stanford
James Quattromani, ’00, Madison, WI
Khara Ramos, ’01, New York, NY
Mili Dutt Reddy, ’02, Hillsborough, CA
Gabrielle Sagalov, MBA ’17, Menlo Park CA
Troy Steinmetz, ’07, Louisville, Kentucky
Marilyn van Loben Sels, ’66, Clarksburg, CA
Shankar Vedantam, MA ’93, Washington, DC
Carly Villareal, ’11, MS ’14, San Francisco, CA
Maurice Werdegar, ’86, MBA ’92, Woodside, CA
Clara Wu Tsai, ’88, AM ’88, La Jolla, California