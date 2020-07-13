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Our leadership and departments

SAA LeadershipGuiding The Way
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Stanford Alumni

(650) 723-2021

contact-saa@alumni.stanford.edu

Frances C. Arrillaga Alumni Center
326 Galvez Street
Stanford, CA 94305-6105

Executive Leadership

Our executive team leads, plans, advises and, most importantly, fosters esprit de corps among staff members and alumni alike.

Howard E. Wolf, ’80

Vice President for Alumni Affairs, Stanford University and President, Stanford Alumni Association

Wolf Alumni Directory profile
(external link)

Jasmin Cooke, ’05

Chief People and Culture Officer

Cooke Alumni Directory profile
(external link)

Janet Hall, MBA ’97

Chief Financial Officer

Hall Alumni Directory profile
(external link)

Renée Hirschberg

Chief Alumni Relations Officer

Stanford Alumni

(650) 723-2021

contact-saa@alumni.stanford.edu

Frances C. Arrillaga Alumni Center
326 Galvez Street
Stanford, CA 94305-6105

Board of Directors

The Board of Directors, under authority delegated by the university’s Board of Trustees, sets priorities for Stanford’s alumni relations, oversees SAA’s administration and programs, monitors budgets and long-term program plans, and approves goals for the division.

David Hornik, ’90

Chair
Palo Alto, California

Hornik Alumni Directory profile
(external link)

Amanda Renteria, ’96

Vice Chair
Piedmont, California

Renteria Alumni Directory profile
(external link)

Andy Berke, ’90, Washington, DC
Kitty Boone, ’79, Snowmass, CO
Ward Bullard, ’00, Menlo Park, California
Maya Burns, ’12, MA ’13, Los Angeles, CA
Andrés Cantero, Jr., ’12, Los Angeles, CA
Hans Carstensen, ’70, MBA ’74, Shelburne, VT
Paulo Castañón, MS ’96, Paris, France
Jennifer Chou, ’00, MA ’01, JD ’05, Los Angeles, California
Pierre Dagsi, ’26, Stanford, California
Kate Duhamel, ’83, MBA ’88, San Francisco, CA
Ireena Erteza, MS ’87, PhD ’93, Albuquerque, NM
Kern Guppy, MS ’76, MS ’78 PhD ’80, Sacramento, CA
Xavier Gutierrez, JD ’00, Pasadena, CA
Liz Jenkins, ’99, Encino, California
Greg Justice, ’11, Redondo Beach, CA
Melinda Kliegman, PhD ’13, Seattle, WA

Andrew Kwan, MS 02, MS 06, Hong Kong
Danielle Limcaoco, 19, Brooklyn, NY
Fred Lopez, ’86, CRT ’95, MF ’98, New Orleans, Louisiana
Simeen Ali Mohsen, ’96, Newton, MA
Jason Okonofua, PhD ’15, Cranston, RI
Diego Patino, MS 24, Stanford
James Quattromani, ’00, Madison, WI
Khara Ramos, ’01, New York, NY
Mili Dutt Reddy, ’02, Hillsborough, CA
Gabrielle Sagalov, MBA ’17, Menlo Park CA
Troy Steinmetz, ’07, Louisville, Kentucky
Marilyn van Loben Sels, 66, Clarksburg, CA
Shankar Vedantam, MA ’93, Washington, DC
Carly Villareal, ’11, MS ’14, San Francisco, CA
Maurice Werdegar, ’86, MBA ’92, Woodside, CA
Clara Wu Tsai, ’88, AM ’88, La Jolla, California