Governors’ Award
Governors’ Awards are granted annually to Stanford Associates to honor exemplary and long-standing volunteer service to the university.
Recent Recipients
James Barton, ’09, JD ’15
Dixon R. Doll
Natalie Kim Fair, ’00, MBA ’06
Mo-Yun Lei Fong, ’95, MA ’96
Stefanie Huie, ’94
Vinita Kailasanath, ’04, MS ’04, JD ’10
Marc Mitchell, ’99
Leila Ettefagh Nami, ’98
Gabriela Franco Parcella, JD ’94
Eli Reinhard, ’55
Kit Rodgers, ’96, MS ’98
Jeff Small, ’95
Carole Solomon, ’88
Delia Casillas Tamayo, ’74
Naomi Waltman, ’85, JD ’88
List of Past Recipients
Susan Adamson, ’78, JD ’82
Barney Adler, ’67
Jennette Allen, JD ’07
Fred Alvarez, ’72, JD ’75
Robert Appleton, ’67
Victor Arias, MBA ’82
William Armstrong, ’64, LLB ’67
Paige Arnof-Fenn, ’87
Kenneth August, ’68
Alan Austin, JD ’74
Brian Avery, ’78
Kenneth Bacon, ’76
Mari Baker, ’85
Paul Barber, ’84
Rocky Barber, ’73, MS ’73, MBA ’75
Jeffrey Barnett, MBA ’95
Donnalisa Barnum, ’81
William Barnum, ’76, MBA ’80, JD ’80
Ann Baskins, ’77
Ekpedeme Bassey, ’93
Brenda Benadom, ’63
Carol Benz, ’85
Philip Bergan, MA ’63
Martha Bernstein
Peter Bhatia, ’75
Kathleen Bloch, JD ’81
Jon Blum, ’84
Rick Blume, ’64, MBA ’68
Jennifer Bond, ’70
Angela Booker, ’96, PhD ’07
Ellen Boozer, ’69
Young Boozer, ’71
Richard Borda, ’53, MBA ’57
Carmela Bosko, ’63, MA ’63
Peter Boutin, ’72
Lorie Boyd, ’94
Henry Brandon, ’78
Jerome Braun, ’51, LLB ’53
John Bravman, ’79, MS ’81, PhD ’85
Allan Brown, ’50
Douglas Brown, ’59, MBA ’61
Ronald Brown, ’94
Marisa Brutoco, ’00, JD ’04
John Bryson, ’65
Louise Bryson, MA ’69, MBA ’79
Edward Bulkley, ’59
Stuart Burden, ’84
Lisa Burns, ’80
John Cahill, ’65
Leon Campbell, ’60, MA ’65
James Canales, ’88, MA ’89
Jay Canel, ’53, JD ’55
Peter Carpenter
Jonathan Levain Carter, MS ’96
John Cash, ’62
Marilynn Cason, ’65
Debra Cauble, JD ’78
William Chace
Rose Chan Loui, ’82
Reuben Chen, JD ’03
Winston Chen
Brian Cheu, ’85
Kathryn Chou, ’85, MS ’86
Kathryn Christie, ’85, MS ’86
Bill Chu, MS ’74
Linda Clever, ’61, MD ’65
Michelle Cline, ’93, MBA ’98
Holly Cohen, ’86
Ina Coleman, ’81
John Congdon, ’63
Louis Constine, ’43
Doris Cooper, ’79
Margaret Cooper, ’71
Mary Cranston, ’70, JD ’75
Donald Crocker, ’56, JD ’58
Allen Cullum, ’69
Kaye Cummings, ’62
Lauren Dachs, ’71
Ronald Daly, ’56
Anne Dauer, ’60
Gordon Davidson, ’70, MS ’71, JD ’74
Lew Davies, ’83, MBA ’87
Roger Davisson, MBA ’68
Peggy Dear, ’62
Roberta Denning, ’75, MBA ’78
Christina Dickerson, ’85
Susan Diekman, ’65, MA ’67
Libby Dietrich, ’88
Susan Dorsey
Michael Dorsey, ’77
John Dowdell, ’58, MBA ’60
John Driver, ’86
Katharine Duhamel, ’83, MBA ’88
Louis Eatman, MBA ’73, JD ’73
Susan Edelman, ’84, JD ’87
Jené Elzie, ’95, MA ’96
Lorna Escoffery, MA ’85
Dafri Estes, ’66
Michelle Facktor, JD ’82
Craig Falkenhagen, ’74, MS ’75, MBA ’89
Sally Falkenhagen, ’75
Noel Fenton, MBA ’63
Melissa Fetter, ’82
Thompson Fetter, ’56, MBA ’58
Molly Forstall, ’91, JD ’94
Scott Forstall, ’91, MS ’92
Bradford Freeman, ’64
Jill Freidenrich, ’63
Jack Friedenthal, ’53
Joel Friedman, MBA ’71
Louis Friedman, ’83, JD ’86
James Friend, ’75
Howard Gaines, MS ’56
James Gaither, JD ’64
Michelle Galloway, ’87, JD ’89
John Gamble, ’67
James Gansinger, JD ’70
Jonathan Garfinkel, ’97, MA ’05, MBA ’05
Bradley Geier, ’79
Rodney Gilmore, ’82
Paul Ginsburg, ’65, JD ’68
John Goldman, MBA ’75
Larry Grace, ’60
Robert Grant, MBA ’72, JD ’72
John Grube, ’70
Mimi Haas
William Hagenah, ’66
James Halper, ’81
Philip Halperin, ’85
Fred Harman, ’82, MS ’83
Gail Harris, ’74, JD ’77
Steven Hart, MBA ’84
Vanessa Hartigan, ’94, MA ’96, MBA ’00
Julia Hartung, ’82
W. Hauser, ’60, MBA ’62
Wallace Hawley, ’60
David Hayes, JD ’78
Robert Hellman, ’82
Andrea Hennessy
James Higa, ’80
Pete Higgins, ’80, MBA ’83
Russell Hill, ’68, MBA ’70
Laura Hills, ’83, MA ’86, JD ’86
Grace Hoagland, ’59
Anne Holmdahl, ’89
Rick Holmstrom, ’79
Walter Holt, MBA ’62L. Holt, JD ’74
David Hornik, ’90
Andy Howard, ’98
Elwood Howse, ’61, MBA ’70
Charles Hudson, ’00, MBA ’05
Terry Huffington, ’77
Wende Hutton, ’81
Daniel Jacobson, JD ’77
Rich Jaroslovsky, ’75
George Jedenoff, ’40, MBA ’42
Rufus Jeffris, ’57
Franklin Johnson, ’50
Harry Johnson, ’81
James Johnson, ’76, MBA ’80
Laura Johnston, ’93
Philip Jonckheer, MA ’80, MBA ’80
G. Bradford Jones, MBA ’81, JD ’81
Karen Jordan, MBA ’87
Peter Jurney, ’62, MA ’64
Lawrence Kameya, ’67
Patricia Kao, ’93
Bill Kartozian, ’60
Aly Kassam-Remtulla, ’98
Julie Kaufman, MBA ’82
Robert Keller, JD ’58
David Kennedy, ’63
Philip Kim, ’07
James King, ’68, MBA ’77
Alex Kline, ’80
Cassandra Knight, ’91, JD ’94
Lauren Koenig, ’81
Dori Koll, ’79
Carolee Kolve, ’67
Charles Koob, JD ’69
Steven Krausz, ’76, MBA ’85
Peter Kremer, MBA ’64
Joseph Kresse, ’60, MBA ’64
William Kroener, MBA ’70, JD ’71
Annie Lamont, ’79
William Landreth, ’69
David Laney, ’71
Helena Lankton, ’72
Sara Lannin, ’78
Adriel Lares, ’94
Lawrence Lau, ’65
Allen Lauer, ’59
Kathleen Lavidge, ’74
Chien Lee, ’75, MS ’75, MBA ’79
Gerald Lehmer, ’55
Helen Leong, ’48, MA ’49
John Levin, MA ’70, JD ’73
Teresa Lindsay, ’78
James Lintott, ’86, MA ’86, JD ’89
Marc Lipschultz, ’91
Goodwin Liu, ’91
Rose Chan Loui, ’82
Warren Lyons, ’67, MBA ’70, JD ’70
Julie Lythcott-Haims, ’89
Brian Mariscal, ’84
Allan Martin, ’67, MBA ’69
Julie Matlof Kennedy, ’87, JD ’91
Mary Anna Matsumoto, ’56, MA ’57
Craig McCaw, ’72
Jane McConnell, ’85
Bowen McCoy, ’58
John McCrea, MBA ’93
James McIntosh, ’62, MBA ’64
Patricia McKenna, ’83
Ed McKinley, ’74
Deedee McMurtry
Ruthanne Mefford, ’77
Anthony Meier, ’57
Tina Essey Mikkelsen, ’84
E. Miller, ’58
Gretchen Milligan, ’73, MBA ’75
Garth Milne
Kathryn Milne
C. (Mike) Ming, ’80, MS ’87
Purvi Mody, MA ’99, MBA ’04
Lawrence Mohr, MS ’67, MBA ’70
Anthony Moiso, ’61
Peter Mondavi, ’80, MS ’82, MBA ’93
James Montoya, ’75, MA ’78
Louise Moody, ’56
W. Moore, ’61, MBA ’64
Christopher Morace, ’94
John Moragne, MS ’82, MBA ’86
Henry Morgan, ’61, MBA ’67
Mike Morgan, ’90, MA ’90
Richard Morningstar, JD ’70
Nancy Mosbacher, ’76
David Mount, MBA ’08, MS ’08
Nader Mousavi, JD ’97
Kelly Moylan, ’77
James Munger, ’49, MS ’50
Wendy Munger, ’72
Marcela Muniz, ’97, MA ’08, PhD ’12
Ann Murphy-Daily, ’79
R. Chandler Myers, ’54, JD ’58
Stephen Neal, JD ’73
Thomas Nelson, ’84
Scott O’Connor, ’79
Charles O’Rourke, ’59, MBA ’61
Juli Oh Browne, ’91
Mark Oldman, ’91, MA ’93, JD ’98
Reiko Osaki, ’00
Laura Padilla, ’83, JD ’87
Victor Palmieri, ’51, JD ’54
Daniel Parker, ’80, MBA ’83, JD ’83
Lex Passaris, ’79
Katheryn Patterson, ’75
Sara Peterson, JD ’87
Lise Pfeiffer, ’75
Thomas Pfister, ’70
Charles Pigott, ’51
Mark Pigott, ’76, MS ’84
Richard Pike, ’87, MS ’88
Stephen Player, ’63
Phil Pompa, ’78, MBA ’82
Michael Price, ’72
Donald Prolo, ’57, MD ’61
John Quigley, MBA ’79, JD ’79
Frank Ramirez, ’76, MBA ’83
Stephan Ray, JD ’79
Frederick Rehmus, MBA ’61
William Reller, MBA ’60
Scott Richmond, ’60
Herald Ritch, ’73
Channing Robertson, MS ’68, PhD ’70
Stephanie Roche, MBA ’83
John Rohrer, MBA ’71
Arthur Roth, ’47, MBA ’49
Miles Rubin, ’50, JD ’52
Thomas Russo, MBA ’84, JD ’83
James Rutter, ’86
Beverly Ryder, ’72
John Sabl, ’73, JD ’76
Selig Sacks, JD ’72
Gregory Sands, MBA ’94
Richard Sapp, ’78
Roopal Saran, ’94, MA ’94
Jennifer Satre, ’71
Clifford Schireson, ’75
Susan Schofield, ’66
Kurt Schoknecht, ’73, MBA ’77
Mary Carroll Scott, ’66
Perry Seiffert, ’64
Dennis Shaver, ’71, MBA ’74
Diana Shavey, ’67
James Sheehan, ’58
William Shen, ’98
Christiana Shi, ’81
Risa Shimoda, ’77
D’Neisha Simmons Jendayi, ’99
V. Simmons, ’74
Marsha Simms, JD ’77
Patricia Simone, ’68
Nancy Skinner, ’55
John Smith, ’78
David Smolen, ’88, MA ’96, JD ’95
Richard Snell, ’52, JD ’54
Jed Solomon, ’77
Christine Sorensen, ’64, MA ’66
Charles Spalding, ’73
Karen Springen, ’83
Ross Stein, PhD ’80
Madeline Stein, MA ’70
Sharon Stein
Alfred Stern, ’55, MBA ’57
Jeffrey Stone, ’78
William Stone, ’67, MBA ’69
Deborah Streiber
Marguerite Sullivan, ’68, MA �’71
John Svoboda, MBA ’83
Gene Sykes, MBA ’84
Cecil Talbott, ’91
Carol Tanner, ’75
Douglas Tanner, ’75, MBA ’77, JD ’77
Jorge Tapias, ’94
Tad Taube, ’53, MS ’57
Susan Taylor, ’72
L. Telleen, ’52, MBA ’56
Marc Thompson, ’97
Stephen Tipps, ’71
Reva Tooley, ’54
Victor Trione, ’69
Richard Tuttle, ’77, MBA ’83
Dana Ugwonali, ’94
Philip Underwood, ’60
Marilyn van Loben Sels, ’66
David Vargas, ’77
Mario Vasquez, ’77
Dave Velasquez, ’71, MBA ’73
Paul Violich, ’57, MBA ’62
Fred Wang, ’88, MS ’89
T. Ward, ’59, MS ’62
James Watts, ’68
Wally Weisman, ’57, JD ’59
Gregory Wilbur, ’56, MBA ’60
Robert Williamson, ’66, MBA ’68
Julie Williamson, ’66
Hollis Wood, ’68
Jane Woodward, MS ’83, MBA ’87
William Wraith, ’54, MS ’58, MBA ’59
Diane Wustrack, ’65, MA ’66
Robert Wycoff, ’52, MS ’53
Akiko Yamazaki, ’90
Geoffrey Yang, MBA ’85
David Yoon, MBA ’00
John Young, MBA ’58
Tracy Young, ’91
Sandra Yuen, ’73, MA ’75, PhD ’90
Giuseppe Zocco, MBA ’94