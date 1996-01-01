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Stanford Alumni AssociationReunion Homecoming
Reunion Homecoming

50th Reunion Committee

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Many thanks to the Class of 1976 volunteers who are helping to organize or spread the word about Stanford Reunion Homecoming on October 15–18, 2026.

Leadership Committee

Reunion Co-Chairs
Terry Bowman Gilberg
Walt Spevak

Attendance & Outreach Co-Chairs
Bruce Aronow
Brad Jones
Joan Ferguson Young

Class Panel Co-Chairs
Carl Ho
John Hadley

Class Party Co-Chairs
Jennifer Eagleston Cauble
Julie Livaudais George

Mini-Reunion Co-Chairs
John Driscoll
Ian Feinberg

Social Media Co-Chairs
Richard Brown
Jacki Nelson Williams-Jones

Reunion Correspondents
Walt Spevak
Jacki Nelson Williams-Jones

Volunteer Committee

Bob Bryg
Bruce Converse
Tim Conway
Margaretha van der Sleesen Dyer
Seb Ficcadenti
Cheryl Hunter-Marston
Tom Hwang
Millicent Palmer Johnson
Mary Jurisson
Karl Kachigan
Vlae Kershner
Claire Koga
Tom Martin
Terri Hurst Matson
Amy Tada Mueller
Theresa Rhyne
Pamela Ritchey
Skip Shapiro
Stacy Sokol
Eric Strandberg
Byron Toma
Ann Yvonne Walker
Karen Walz
Jackie Brink Zahn