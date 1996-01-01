50th Reunion Committee
Many thanks to the Class of 1976 volunteers who are helping to organize or spread the word about Stanford Reunion Homecoming on October 15–18, 2026.
Leadership Committee
Reunion Co-Chairs
Terry Bowman Gilberg
Walt Spevak
Attendance & Outreach Co-Chairs
Bruce Aronow
Brad Jones
Joan Ferguson Young
Class Panel Co-Chairs
Carl Ho
John Hadley
Class Party Co-Chairs
Jennifer Eagleston Cauble
Julie Livaudais George
Mini-Reunion Co-Chairs
John Driscoll
Ian Feinberg
Social Media Co-Chairs
Richard Brown
Jacki Nelson Williams-Jones
Reunion Correspondents
Walt Spevak
Jacki Nelson Williams-Jones
Volunteer Committee
Bob Bryg
Bruce Converse
Tim Conway
Margaretha van der Sleesen Dyer
Seb Ficcadenti
Cheryl Hunter-Marston
Tom Hwang
Millicent Palmer Johnson
Mary Jurisson
Karl Kachigan
Vlae Kershner
Claire Koga
Tom Martin
Terri Hurst Matson
Amy Tada Mueller
Theresa Rhyne
Pamela Ritchey
Skip Shapiro
Stacy Sokol
Eric Strandberg
Byron Toma
Ann Yvonne Walker
Karen Walz
Jackie Brink Zahn